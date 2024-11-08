Стамбульский кинофестиваль отменили из‑за запрета показа одного из фильмов

Организаторы Стамбульского кинофестиваля отменили его всего за несколько часов до начала в знак протеста против запрета показа нового фильма "Квир", сообщает Zakon.kz.

Картина режиссера Луки Гуаданьино должна была стать фильмом-открытием киносмотра, но власти района Кадыкей не разрешили ее показать. По их мнению, фильм имеет "провокационное содержание, которое может нарушить общественный порядок". Об этом передает The Guardian.

До этого ленту показали в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Она включает в себя отношениям между двумя мужчинами.

"Хотя официально в Турции идеология однополых отношений не запрещена, против нее выступают многие жители страны, включая главу государства", – говорится в публикации.

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