Сейсмологи предсказали США 30-метровое цунами и разрушительное землетрясение

Сейсмологи предупредили власти США о возможном землетрясении силой 9 баллов и 30-метровом цунами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, ученые выявили тревожные признаки в разломе, используя высокоточные подводные карты. Катастрофа угрожает побережью Северной Америки — от южной части Канады до северной Калифорнии.

По прогнозам исследователей, в ближайшие годы США могут столкнуться с природными катаклизмами колоссальной силы. Сейсмологи полагают, что цунами и землетрясения такого масштаба могут привести к серьезным последствиям, включая частичное затопление нескольких штатов.

Ранее сейсмолог сделал заявление по землетрясению в Алматы и области.

