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Сейсмологи предсказали США 30-метровое цунами и разрушительное землетрясение

Сейсмологи предсказали США 30-метровое цунами и разрушительное землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 23:16 Фото: pixabay
Сейсмологи предупредили власти США о возможном землетрясении силой 9 баллов и 30-метровом цунами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, ученые выявили тревожные признаки в разломе, используя высокоточные подводные карты. Катастрофа угрожает побережью Северной Америки — от южной части Канады до северной Калифорнии.

По прогнозам исследователей, в ближайшие годы США могут столкнуться с природными катаклизмами колоссальной силы. Сейсмологи полагают, что цунами и землетрясения такого масштаба могут привести к серьезным последствиям, включая частичное затопление нескольких штатов.

Ранее сейсмолог сделал заявление по землетрясению в Алматы и области. 

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