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Мир

Цунами и землетрясение в девять баллов прогнозируют синоптики США

синоптики прогнозируют мощное землетрясение и цунами, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 09:48 Фото: pixabay
Исследователи Колумбийского университета заявили, что США грозит землетрясение в 9 баллов (из 12 возможных) и последующее 30-метровое цунами на тихоокеанском побережье страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, вдоль 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией есть четыре сегмента. Сейсмологи считают, что в этой области есть риск девятибалльного землетрясения.

Уточняется, что движение тектонических плит угрожает создать цунами высотой в 30 м, которое накроет тихоокеанское побережье страны. Помимо этого, есть риск, что стихия затронет побережье США от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии, заключило издание.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло на Каймановых островах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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