Серию афтершоков зафиксировали сейсмологи Алматы
Фото: Zakon.kz
После землетрясения в 2 балла, которое ощутили алматинцы ранним утром 30 января, сейсмологи зарегистрировали повторную серию афтершоков, сообщает Zakon.kz.
30 января в 5 часов 17 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 275 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок.
- Энергетический класс землетрясения: 10.4.
- Магнитуда MPV: 4.4.
- Глубина: 5 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.
30 января в 5 часов 30 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 275 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок.
- Энергетический класс землетрясения: 10.4.
- Магнитуда MPV: 4.5.
- Глубина: 15 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.
Часом ранее жители Алматы в очередной раз почувствовали землетрясение. На этот раз подземные точки достигали двух баллов.
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