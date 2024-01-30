Серию афтершоков зафиксировали сейсмологи Алматы

После землетрясения в 2 балла, которое ощутили алматинцы ранним утром 30 января, сейсмологи зарегистрировали повторную серию афтершоков, сообщает Zakon.kz.

30 января в 5 часов 17 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 275 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок.

Энергетический класс землетрясения: 10.4.

Магнитуда MPV: 4.4.

Глубина: 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.

30 января в 5 часов 30 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 275 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок.

Энергетический класс землетрясения: 10.4.

Магнитуда MPV: 4.5.

Глубина: 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.

Часом ранее жители Алматы в очередной раз почувствовали землетрясение. На этот раз подземные точки достигали двух баллов.