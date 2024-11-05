Сейсмолог сделал заявление по землетрясению в Алматы и области

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) Даулет Сарсенбаев 5 ноября 2024 года записал видеообращение к казахстанцам после землетрясения, которое произошло в Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к жителям южной столицы и области, он уточнил, что эпицентр землетрясения был расположен на территории Алматинской области, в Талгарском районе.

"Ощутимость для жителей Алматы и Алматинской области составила 3-4 балла. Данное сейсмическое событие является естественным фоновым процессом для высокосейсмичного региона нашей республики. Уважаемые граждане, просим доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации в социальных сетях и средствах массовой информации", – заявил Даулет Сарсенбаев.

5 ноября 2024 года в 10:00 в Алматы и Алматинской области произошло землетрясение. По данным МЧС, больше всего подземные толчки ощутили жители Талгара и Есика (4 балла). Расчетная интенсивность землетрясения в Алматы составила 3 балла.

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Позднее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали об обстановке в Алматы и Алматинской области. А в соцсетях появились видео, зафиксировавшие грохот и вибрацию камер наблюдения в Талгаре на фоне землетрясения.