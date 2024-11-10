Автобус с туристами из СНГ перевернулся в Египте

Примерно 41 человек получили травмы различной степени тяжести из-за ДТП с автобусом в районе города Рас-Сидр, сообщает Zakon.kz.

10 ноября об этом проинформировало издание Cairo24. По его данным, 31 человек – это туристы из России и Украины. Также по данным издания, травмы получили:

три туриста из Казахстана;

три туриста из Азербайджана;

четыре местных жителя.

Фото: cairo24

Автобус опрокинулся во время движения. Причина пока неизвестна.

"Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в публикации.

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