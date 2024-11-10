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Автобус с туристами из СНГ перевернулся в Египте

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 08:15 Фото: cairo24
Примерно 41 человек получили травмы различной степени тяжести из-за ДТП с автобусом в районе города Рас-Сидр, сообщает Zakon.kz.

10 ноября об этом проинформировало издание Cairo24. По его данным, 31 человек – это туристы из России и Украины. Также по данным издания, травмы получили:

  • три туриста из Казахстана;
  • три туриста из Азербайджана;
  • четыре местных жителя.
ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 08:15

Фото: cairo24

Автобус опрокинулся во время движения. Причина пока неизвестна.

"Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в публикации.

20 человек погибли во время взрыва на железнодорожной станции в Пакистане.

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