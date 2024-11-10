Автобус с туристами из СНГ перевернулся в Египте
Фото: cairo24
Примерно 41 человек получил травмы различной степени тяжести из-за ДТП с автобусом в районе города Рас-Сидр, сообщает Zakon.kz.
10 ноября об этом проинформировало издание Cairo24. По его данным, 31 человек – это туристы из России и Украины. Также, по данным издания, травмы получили:
- три туриста из Казахстана;
- три туриста из Азербайджана;
- четыре местных жителя.
Точной информации о гражданстве каждого и текущем состоянии здоровья пока нет.
Фото: cairo24
Автобус опрокинулся во время движения. Причина пока неизвестна.
"Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в публикации.
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