Чудесное спасение: Россиянин 10 недель дрейфовал в море у побережья Сибири
По информации РИА Новости, 9 августа Сергей Пичугин, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала.
Людей искали на вертолетах, но безуспешно. 14 октября катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране.
Фото: РИА Новости
Спасенного мужчину доставили в Магадан.
Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.
Спасатели напомнили, что в особо критичных ситуациях, оставаясь без пресной воды в море, люди пьют и морскую воду, выпаривая соль.
Выживший Пичугин после двух месяцев дрейфа не выглядел критично истощенным – возможно, ему помог лишний вес.
Ранее появилась информация, что жителя Польши задержали в аэропорту из-за комплимента супруге.