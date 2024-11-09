Спасла дружба: легенда английского крикета упал в воду, кишащую крокодилами и акулами

Легенда английского крикета сэр Иэн Ботэм упал в воду, кишащую крокодилами. Это могло закончится трагично, но его спас бывший соперник австралиец Мерв Хьюз, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, бывший спортсмен отправился на рыбалку со своим бывшим заклятым соперником, когда споткнулся и упал с лодки в реку Мойл на севере Австралии.

Опасность заключалась в том, что в воде были крокодилы и акулы.

68-летний мужчина написал в Instagram:

"Моим уловом дня стала барра (рыба), и я едва не стал уловом дня для крокодилов и бычьих акул... Спасибо, ребята, что вытащили меня".

Сэр Иэн, удостоенный рыцарского звания в 2020 году, был соперником Хьюза на поле во время матчей между сборными Англии и Австралии в 1980-х годах, но после ухода из спорта они стали хорошими друзьями.

Ранее появилась информация, что 40 подопытных обезьян сбежали из американского исследовательского центра.

