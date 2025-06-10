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Общество

Казахстанская делегация участвует в 3-й Конференции ООН по океану

Флаги ООН и Казахстана, флаги ООН и РК, флаги Организации Объединенных Наций и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 08:37 Фото: senate.parlam.kz
В г. Ницце (Франция) началась работа Конференции ООН по океану, в которой принимает участие казахстанская делегация во главе с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Е. Нысанбаевым, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства экологии, в состав делегации также вошли представители Министерства водных ресурсов и ирригации, посольства Казахстана во Франции, Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра.

Основная тема конференции – "Ускорение действий и мобилизация всех участников для сохранения и устойчивого использования океана".

Цель конференции заключается в поддержке дальнейших и срочных действий по сохранению и устойчивому использованию океанов, морей и морских ресурсов для устойчивого развития и определения дальнейших путей и средств поддержки реализации ЦУР 14.

Ранее стало известно, сколько человек утонули в Казахстане с начала купального сезона.

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Аксинья Титова
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