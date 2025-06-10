Казахстанская делегация участвует в 3-й Конференции ООН по океану
Фото: senate.parlam.kz
В г. Ницце (Франция) началась работа Конференции ООН по океану, в которой принимает участие казахстанская делегация во главе с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Е. Нысанбаевым, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства экологии, в состав делегации также вошли представители Министерства водных ресурсов и ирригации, посольства Казахстана во Франции, Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра.
Основная тема конференции – "Ускорение действий и мобилизация всех участников для сохранения и устойчивого использования океана".
Цель конференции заключается в поддержке дальнейших и срочных действий по сохранению и устойчивому использованию океанов, морей и морских ресурсов для устойчивого развития и определения дальнейших путей и средств поддержки реализации ЦУР 14.
Ранее стало известно, сколько человек утонули в Казахстане с начала купального сезона.
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