Казахстанская делегация участвует в 3-й Конференции ООН по океану

В г. Ницце (Франция) началась работа Конференции ООН по океану, в которой принимает участие казахстанская делегация во главе с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Е. Нысанбаевым, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства экологии, в состав делегации также вошли представители Министерства водных ресурсов и ирригации, посольства Казахстана во Франции, Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра.

Основная тема конференции – "Ускорение действий и мобилизация всех участников для сохранения и устойчивого использования океана".

Цель конференции заключается в поддержке дальнейших и срочных действий по сохранению и устойчивому использованию океанов, морей и морских ресурсов для устойчивого развития и определения дальнейших путей и средств поддержки реализации ЦУР 14.

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