Израиль впервые признал участие в атаках с пейджерами в Ливане
Фото: pixabay
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 ноября впервые подтвердил на еженедельном заседании кабинета министров, что Израиль причастен к взрывам пейджеров и другой техники в Ливане в сентябре, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет The Times of Israel.
"Операция с пейджерами и ликвидация (лидера "Хезболлы" Хасана) Насраллы были осуществлены, несмотря на сопротивление высокопоставленных представителей оборонного ведомства и политических кругов", – цитирует издание слова премьера.
17 и 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров и других электронных устройств, которыми пользовались представители движения "Хезболла".
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