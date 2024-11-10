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Израиль впервые признал участие в атаках с пейджерами в Ливане

Израиль впервые признал участие в атаках на пейджеры в Ливане, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 00:42 Фото: pixabay
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 ноября впервые подтвердил на еженедельном заседании кабинета министров, что Израиль причастен к взрывам пейджеров и другой техники в Ливане в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Операция с пейджерами и ликвидация (лидера "Хезболлы" Хасана) Насраллы были осуществлены, несмотря на сопротивление высокопоставленных представителей оборонного ведомства и политических кругов", – цитирует издание слова премьера.

17 и 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров и других электронных устройств, которыми пользовались представители движения "Хезболла". 

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