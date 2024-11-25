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Взрывы пейджеров в Ливане: Норвегия прекратила расследование

флаг Норвегии, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 21:30 Фото: wikipedia.org
В Норвегии прекратили расследование по делу о связи страны с поставками пейджеров, сдетонировавших в Ливане 17 и 18 сентября, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Khaleej times, полицейская служба безопасности Норвегии (PST) начала предварительное расследование после того, как выяснилось, что норвежец указан как владелец компании, находящейся под следствием в Болгарии из-за возможной причастности к инциденту.

"Общая оценка полицейской службы безопасности Норвегии указывает на то, что нет оснований для начала обычного расследования в рамках наших полномочий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ливане в результате взрывов пейджеров 17 сентября погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения. Позже стало известно, как отреагировала мировая экономика.

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