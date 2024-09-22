Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Израиль отрицает свою причастность ко взрывам пейджеров в Ливане

президент Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 18:43 Фото: Instagram/isaacherzog
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о том, что Тель-Авив не связан со взрывами пейджеров в Ливане, так как не хочет вступать в еще одну войну, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, Герцог уточнил, что у шиитского движения "Хезболла" много недоброжелателей, которые способны на подобное.

"Ливан стал заложником террористической организации и по совместительству политической партии "Хезболла", – сказал глава государства.

Что касается ракетного удара Израиля по Ирану, президент заявил, что Тель-Авив будет защищать свой народ и устранит любые угрозы его существованию.

Ранее сообщалось, что сотни боевиков ливанской группировки "Хезболла" 17 сентября пострадали в результате взрывов пейджеров, которые они использовали для внутренней связи. В результате взрывов пейджеров погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения.

Читайте также

певец
Егор Крид оказался в инвалидном кресле
шахта, Иран
50 человек погибли при взрыве в шахте Ирана
тюрьма, заключенные, колония,
В одном из штатов США впервые за 13 лет казнили заключенного
Елена Беляева
Ливан Израиль и Палестина 2024 год Взрывы Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
золото, контрабанда
Набитый золотом Lexus пытался въехать в Казахстан из Кыргызстана
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: