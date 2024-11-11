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Канада готовится к наплыву мигрантов, поскольку Трамп подтвердил обещание их массовой депортации

Канада готовится к наплыву мигрантов, поскольку Трамп подтвердил обещание массовой депортации, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 05:20 Фото: pixabay
Полиция Канады заявляет о планах по борьбе с ростом числа пересечений границы, поскольку избранный президент США Дональд Трамп обещает выслать из США 11 млн человек, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Канада готовится к наплыву мигрантов на свою южную границу после того, как Дональд Трамп повторил обещание провести самую масштабную массовую депортацию в истории Америки.

Во время первого срока Трампа десятки тысяч гаитян бежали в Канаду. Многие из них прошли через переход Роксхэм-роуд, сельскую проселочную дорогу, которая служила воронкой для беженцев, пытающихся безопасно пересечь самую длинную в мире сухопутную границу.

Королевская канадская конная полиция заявляет, что у нее есть планы по борьбе с ростом миграции. Если пересекающие границу просят убежища, ведомство не будет отправить их обратно в Соединенные Штаты. Вместо этого их заявления рассмотрят среди 250 тыс. таких дел. Среднее время обработки дела составляет 44 месяца.

Эксперты опасаются, что с официальным закрытием переходов для мигрантов отчаявшиеся семьи будут выбирать все более опасные маршруты.

В январе 2022 года семья из четырех человек, включая младенца, погибла при попытке пересечь границу из Канады в США. Полиция заявила, что группа погибла из-за сильного холода и пронизывающих ветров, когда температура опустилась до -35C.

Ранее в США запустили круиз для тех, кто хочет "пережить" президентский срок Трампа.

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