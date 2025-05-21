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Мир

Трое детей и двое взрослых погибли после атаки смертника на школьный автобус в Пакистане

Руины, архитектура, дети, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 03:40 Фото: pexels
21 мая в результате атаки смертника на школьный автобус на юго-западе Пакистана погибли трое учеников военной школы. Это нападение подчеркивает ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, взрыв произошел в городе Хуздаре в беспокойной провинции Белуджистан. В результате атаки были ранены 38 человек.

"В автобусе находились дети из армейской государственной школы", – рассказал Калим Улла, сотрудник полиции из Хуздара.

Армейские государственные школы – это сеть школ по всему Пакистану для детей военнослужащих. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Белуджистан на протяжении многих лет сотрясает сепаратистское движение, стремящееся к политической автономии и экономическому развитию в стратегически важном и богатом полезными ископаемыми горном регионе. Пакистанские военные обвинили "индийских доверенных лиц" в причастности к нападению. Они не привели никаких доказательств своих утверждений.

Министерство иностранных дел Индии назвало это заявление "беспочвенными обвинениями" и выразило соболезнования в связи с гибелью людей во всех подобных инцидентах.

Ранее взрыв на митинге также привел к трагедии в Пакистане.

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Аксинья Титова
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