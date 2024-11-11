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В Канаде обнаружили первый случай нового птичьего гриппа

В Канаде обнаружили первый случай нового птичьего гриппа , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 08:56 Фото: pixabay
В Канаде выявили первый в стране случай птичьего гриппа H5 у человека. Британская Колумбия сообщила об этом 9 ноября после того, как у подростка обнаружили положительный результат теста, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, инфицированный подросток родом из региона Fraser Health в настоящее время проходит лечение в Детской больнице Британской Колумбии.

Положительный тест на H5 был проведен в Лаборатории общественного здравоохранения Центра по контролю и профилактике заболеваний Британской Колумбии.

Сотрудники здравоохранения отправили образцы в Национальную микробиологическую лабораторию в Виннипеге для подтверждающего тестирования, в то время как органы общественного здравоохранения выявляют лиц, контактировавших с инфицированным подростком.

Источником заражения, вероятнее всего, является животное или птица.

Ранее сообщалось, что птичий грипп распространяется в ЕС быстрее, чем в 2023 году.

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