В Канаде обнаружили первый случай нового птичьего гриппа
По информации Hindustan Times, инфицированный подросток родом из региона Fraser Health в настоящее время проходит лечение в Детской больнице Британской Колумбии.
Положительный тест на H5 был проведен в Лаборатории общественного здравоохранения Центра по контролю и профилактике заболеваний Британской Колумбии.
Сотрудники здравоохранения отправили образцы в Национальную микробиологическую лабораторию в Виннипеге для подтверждающего тестирования, в то время как органы общественного здравоохранения выявляют лиц, контактировавших с инфицированным подростком.
Источником заражения, вероятнее всего, является животное или птица.
Ранее сообщалось, что птичий грипп распространяется в ЕС быстрее, чем в 2023 году.