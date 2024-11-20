У американского ребенка заподозрили инфекцию птичьего гриппа

19 ноября департамент общественного здравоохранения Калифорнии (США) сообщил о возможном случае птичьего гриппа. Доказательств передачи вируса от человека к человеку нет, а результаты тестов членов семьи ребенка дали отрицательный результат, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, чиновники Калифорнии заявили, что отправили образцы анализов ребенка в Центры США по контролю и профилактике заболеваний для подтверждения.

Несмотря на то, что случаи заражения людей в Соединенных Штатах редки, с апреля птичьим гриппом заразились 53 человека. Последний случай заражения произошел на прошлой неделе в Орегоне в связи со вспышкой птичьего гриппа на коммерческой птицеводческой ферме в этом штате.

Зараженному ребенку и всем близким членам семьи были назначены профилактические препараты, заявили в штате. Ребенок не контактировал с инфицированным животным, но эксперты в области общественного здравоохранения изучают возможный контакт с дикими птицами.

Ранее власти Канады сообщили, что подросток, инфицированный птичьим гриппом в Британской Колумбии, находится в критическом состоянии.