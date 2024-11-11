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Избран премьер-министр Японии

Избран новый премьер-министр Японии, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 12:55 Фото: X/shigeruishiba
11 ноября 2024 года по итогам второго тура голосования в нижней палате парламента новым премьер-министром Японии избран Сигэру Исиба, сообщает Zakon.kz.

Во втором туре за этот пост боролись действующий глава правительства Сигэру Исиба и лидер основной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода.

Голосование по выборам премьера стало необходимо после проведения всеобщих выборов депутатов нижней палаты парламента 27 октября. Выборы для правящей коалиции Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" стали провальными: она не смогла набрать более половины – 233 из 465 мест в палате. В результате ЛДП получила 197 мест вместо 247, "Комэйто" – 24 вместо 32. До выборов ЛДП принадлежало более половины из 465 мест, что давало возможность ожидаемо провести лидера своей партии в премьер-министры, не прибегая ко второму туру голосования, пишет РИА Новости.

В результате голосования в первом туре Сигэру Исиба получил голоса своих однопартийцев и партнера по правящей коалиции партии "Комэйто", набрав всего 221 голос. Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода получил 151 голос. Впервые за 30 лет с 1994 года и четвертый раз в истории премьер не был избран в ходе первого же тура выборов.

Ранее состоялось голосование и в верхней палате. За счет того, что у правящей коалиции более половины мест в верхней палате, Исиба был избран премьер-министром в первом же туре.


"Я был назначен 103-м премьер-министром. Мы продолжим делать все возможное ради нации и ее народа в суровых внутренних и международных условиях", – прокомментировал свое избрание сам Исиба.

Сигэру Исиба победил на выборах главы ЛДП в конце сентября, в результате чего он был избран премьер-министром в первом же туре голосования 1 октября, так как тогда ЛДП имела более половины мест в нижней палате. После этого он объявил о намерении распустить парламент и провести выборы, чтобы "узнать волю народа". 

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