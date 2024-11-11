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Трамп объявил об очередном назначении в своей новой администрации

США, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 03:30 Фото: X/RealTomHoman
11 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил о новом участнике своей будущей администрации, сообщает Zakon.kz.

Сделал он это в своей персональной соцсети Truth.

США, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 03:30

Фото: truthsocial

Так, главой пограничной и иммиграционной службы будет назначен Том Хоман. В предыдущей администрации он занимал должность директора Иммиграционной таможенной службы.

Около двух недель назад в программе "60 минут" его спросили, возможно ли провести массовые высылки мигрантов, не разделяя членов семьи.

"Однозначно, будем депортировать целые семьи", – заявил тогда Хоман.

8 ноября Трамп назвал имя нового главы аппарата Белого дома.

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