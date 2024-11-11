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Мужчина объявил себя Иисусом Христом и забил до смерти монаха в Испании

Мужчина объявил себя Иисусом Христом и забил до смерти монаха в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 00:37 Фото: Instagram/santo_espiritu_franciscanos
9 ноября в монастыре Санто-Эспириту-дель-Монте в Хилете, в 35 минутах езды к северу от Валенсии, мужчина ворвался в испанский монастырь с криком: "Я – Иисус Христос!" и напал на монахов, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, неизвестный перепрыгнул через ограждение и набросился на жителей обители.

Как уточняется, в результате 76-летний монах получил тяжелые травмы головы. Его доставили в больницу, но спасти не удалось. Еще семеро священнослужителей были ранены после того, как нападавший по очереди зашел к ним в комнаты. Троим из них потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что спастись от нападения удалось только двум монахам, которые случайно оказались на улице во фруктовом саду.

Ранее сообщалось, что внедорожник влетел в толпу: десятки людей пострадали в ДТП в Китае.

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