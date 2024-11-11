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Внедорожник влетел в толпу: десятки людей пострадали в ДТП в Китае

жуткое ДТП в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 23:35 Фото: pixabay
В Китае около 20 человек серьезно пострадали в жуткой аварии. Автомобиль въехал в толпу в городе Чжухай, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Sing Tao, внедорожник выехал на тротуар около спортивного комплекса и сбил людей.

"Около 19:00 (17:00 по времени Астаны) внедорожник проехал мимо спортивного центра Чжухай на высокой скорости и сбил большое количество людей, находившихся поблизости. После этого автомобиль скрылся", – говорится в сообщении.

Как уточняется, пытавшегося скрыться с места преступления водителя задержала полиция. В данное время полицейские выясняют, являлся ли наезд на людей несчастным случаем или намеренным действием.

Ранее сообщалось, что семь детей за выходные пострадали в ДТП в Павлодарской области.

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