Умерший на 45 минут мужчина рассказал, как выглядят Иисус и рай

Майк МакКинси из Калифорнии утверждает, что во время операции по удалению аппендикса он впал в клиническую смерь на 45 минут и за это время видел Иисуса, который показал ему рай, сообщает Zakon.kz.

По словам врачей, этот случай оказался одним из самых тяжелых из всех, что им доводилось видеть, когда операция приняла неожиданный оборот. Сердце Майка остановилось, он перестал дышать – врачи констатировали клиническую смерть, но мужчину можно было реанимировать. И его удалось вернуть к жизни с помощью сердечно-легочной реанимации.

МакКинси рассказал, что, оказавшись "по ту сторону", увидел Иисуса, который, по его описанию, выглядел как человек арабской внешности – в белом одеянии, с волнистыми каштановыми волосами и темно-зелено-голубыми глазами, "вглядывающимися в самую душу", пишет Daily Mail.

Когда Майк протянул руку к Иисусу, его, по его словам, перенесло на луг. Он оказался босым в хирургическом халате, стоя на "идеально ухоженной" траве, с обостренными чувствами, позволяющими воспринимать каждый момент.

Справа он увидел яркий свет, из которого начали исходить лучи. Он почувствовал, что операционная исчезла, уступив место "теплому и прекрасному ощущению". Затем перед ним словно отодвинули занавес, открыв пейзаж, наполненный светом.

"Я стою на холме, вокруг маленькие цветы с мягкими лепестками, которые будто танцуют на ветру, хотя ветра не было", – рассказал он.

По словам Майка, перед ним раскинулся огромный город с золотыми куполами, включая один большой – как у Капитолия, – и множество меньших.

"Город был огромным – на многие мили", – сказал он.

Мужчина также рассказал о самом красивом закате, который видел в жизни. Один из лучей света ударил в верхушку дерева и от удара рассыпался на сотни светящихся частиц.

"Скоро весь склон горы озарился этими белыми вспышками, похожими на гигантское фейерверк-шоу", – вспоминал МакКинси. Он посмотрел в источник света, и Иисус сказал ему: "Это слава Господня".

Именно в этот момент, по словам Майка, он понял, что еще не может умереть, и вернулся в операционную.

Первое, что он услышал – врач спросил его, помнит ли он свое имя и где находится. В комнате было пять человек в хирургических халатах, и один из них сказал: "Он вернулся".

Он увидел рядом с собой тележку с дефибриллятором – один из электродов лежал в стороне, а провода свисали.

"Было очевидно, что им пользовались. Кто-то собирал его обратно, и я подумал: 'О, черт, я действительно умер'", – сказал он.

После этого он провел в больнице 12 дней, потеряв около 16 кг.

Медики зафиксировали у Майка разрыв аппендикса, который является потенциально смертельным состоянием. Он начал жаловаться на боли в животе еще в августе 2024 года, на свадьбе, но обратился в больницу только через три дня.

У науки есть объяснение этому рассказу. Профессор когнитивной нейронауки Джейн Аспел из Английского Рускинского университета в 2023 году представила исследование, согласно которому "внетелесные" переживания происходят из-за нарушений в работе области мозга, отвечающей за восприятие и координацию сигналов от тела. Эта область – правое височно-теменное соединение – находится над ухом и отвечает за чувство баланса, эмпатию, память и восприятие собственного "я". Если эта зона повреждается (например, при клинической смерти, приеме наркотиков или травме мозга), человек может ощущать, будто покидает свое тело и смотрит на себя со стороны.

Ранее другой мужчина, умерший на 45 минут, рассказал о своих видениях по ту сторону.