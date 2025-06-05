Умерший на 45 минут мужчина рассказал, как выглядят Иисус и рай
По словам врачей, этот случай оказался одним из самых тяжелых из всех, что им доводилось видеть, когда операция приняла неожиданный оборот. Сердце Майка остановилось, он перестал дышать – врачи констатировали клиническую смерть, но мужчину можно было реанимировать. И его удалось вернуть к жизни с помощью сердечно-легочной реанимации.
МакКинси рассказал, что, оказавшись "по ту сторону", увидел Иисуса, который, по его описанию, выглядел как человек арабской внешности – в белом одеянии, с волнистыми каштановыми волосами и темно-зелено-голубыми глазами, "вглядывающимися в самую душу", пишет Daily Mail.
Когда Майк протянул руку к Иисусу, его, по его словам, перенесло на луг. Он оказался босым в хирургическом халате, стоя на "идеально ухоженной" траве, с обостренными чувствами, позволяющими воспринимать каждый момент.
Справа он увидел яркий свет, из которого начали исходить лучи. Он почувствовал, что операционная исчезла, уступив место "теплому и прекрасному ощущению". Затем перед ним словно отодвинули занавес, открыв пейзаж, наполненный светом.
"Я стою на холме, вокруг маленькие цветы с мягкими лепестками, которые будто танцуют на ветру, хотя ветра не было", – рассказал он.
По словам Майка, перед ним раскинулся огромный город с золотыми куполами, включая один большой – как у Капитолия, – и множество меньших.
"Город был огромным – на многие мили", – сказал он.
Мужчина также рассказал о самом красивом закате, который видел в жизни. Один из лучей света ударил в верхушку дерева и от удара рассыпался на сотни светящихся частиц.
"Скоро весь склон горы озарился этими белыми вспышками, похожими на гигантское фейерверк-шоу", – вспоминал МакКинси. Он посмотрел в источник света, и Иисус сказал ему: "Это слава Господня".
Именно в этот момент, по словам Майка, он понял, что еще не может умереть, и вернулся в операционную.
Первое, что он услышал – врач спросил его, помнит ли он свое имя и где находится. В комнате было пять человек в хирургических халатах, и один из них сказал: "Он вернулся".
Он увидел рядом с собой тележку с дефибриллятором – один из электродов лежал в стороне, а провода свисали.
"Было очевидно, что им пользовались. Кто-то собирал его обратно, и я подумал: 'О, черт, я действительно умер'", – сказал он.
После этого он провел в больнице 12 дней, потеряв около 16 кг.
Медики зафиксировали у Майка разрыв аппендикса, который является потенциально смертельным состоянием. Он начал жаловаться на боли в животе еще в августе 2024 года, на свадьбе, но обратился в больницу только через три дня.
У науки есть объяснение этому рассказу. Профессор когнитивной нейронауки Джейн Аспел из Английского Рускинского университета в 2023 году представила исследование, согласно которому "внетелесные" переживания происходят из-за нарушений в работе области мозга, отвечающей за восприятие и координацию сигналов от тела. Эта область – правое височно-теменное соединение – находится над ухом и отвечает за чувство баланса, эмпатию, память и восприятие собственного "я". Если эта зона повреждается (например, при клинической смерти, приеме наркотиков или травме мозга), человек может ощущать, будто покидает свое тело и смотрит на себя со стороны.
Ранее другой мужчина, умерший на 45 минут, рассказал о своих видениях по ту сторону.