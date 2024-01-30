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Религиозный скандал из-за "женственного" изображения Христа разгорелся в Испании

Религиозный скандал из-за женственного изображения Христа разгорелся в Испании Фото: pixabay
Испанских католиков возмутил плакат, который вывесили в Севилье в честь праздника Пасхи. По словам верующих, на нем Иисуса Христа изобразили "слишком женственным", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, в Севилье вывесили огромный плакат с изображением Иисуса Христа в честь пасхальной недели. Но верующие его не оценили: по их словам, художник изобразил Христа "слишком женственным", что оскорбительно для католиков.

Плакат нарисовал художник Салюстьяно Гарсия. На нем изображен Иисус Христос после воскресения – он стоит на красном фоне в полуобнаженном виде, нижняя часть его тела прикрыта белой тканью. Городской Совет братств и гильдий, который организует пасхальные торжества в Севилье, заявил, что плакат должен был символизировать "лучезарную сторону Страстной недели".

Но многие католики оказались возмущены работой Гарсии и потребовали от художника извинений. По их словам, образ Христа на изображении "сексуализирован". Консервативная общественная организация IPSE назвала плакат "абсолютно постыдным", а фигуру Иисуса на нем – "женоподобной и китчевой". В соцсетях работу художника также раскритиковали. Политик Хавьер Наварро, представитель правой партии Vox, заявил, что художник хотел спровоцировать общественность, а не призвать верующих праздновать Пасху.

"Дело не в художественных вкусах. Дело в том, что плакат должен был соответствовать цели, для которой предназначен – то есть призывать верующих праздновать Пасху в Севилье. Очевидно, что целью этого плаката была провокация, и Совет это допустил", – считает Наварро.

Салюстьяно Гарсия пояснил журналистам, что писал Христа на основе изображения собственного сына, проявляя при этом "глубокое уважение". По словам художника, он хотел сделать изображение Иисуса изящным и красивым.

"Нужно быть безумным, чтобы увидеть в моем изображении Христа сексуальность", – сказал Гарсия.

В поддержку художника также высказался представитель правящей Социалистической партии Испании в Андалузии Хуан Эспадас. Он выразил сожаление, что работа Гарсии вызвала "проявления гомофобии и ненависти".

Ранее в Иерусалиме разгорелся религиозный скандал из-за плевков.

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