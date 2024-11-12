Загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц. Об этом оповестили местные власти, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, за последний месяц в восточной провинции Пенджаб на востоке Пакистана из-за ухудшения ситуации с загрязнением воздуха заболели около 1,8 млн человек. Школам по всей провинции было приказано закрыться на пять дней для защиты здоровья детей.

Пенджаб с населением 127 млн человек с прошлого месяца борется со смогом.

"За последние 30 дней более 1,8 млн человек посетили больницы и частные клиники в районах Пенджаба, пострадавших от смога, и большинство из них страдали от респираторных заболеваний и жжения глаз", – сказал Ахсан Риаз, представитель департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Пакистане на фоне загрязнения воздуха объявили локдаун.

