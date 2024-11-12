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Загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц

Загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 04:17 Фото: pixabay
Загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц. Об этом оповестили местные власти, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, за последний месяц в восточной провинции Пенджаб на востоке Пакистана из-за ухудшения ситуации с загрязнением воздуха заболели около 1,8 млн человек. Школам по всей провинции было приказано закрыться на пять дней для защиты здоровья детей.

Пенджаб с населением 127 млн человек с прошлого месяца борется со смогом.

"За последние 30 дней более 1,8 млн человек посетили больницы и частные клиники в районах Пенджаба, пострадавших от смога, и большинство из них страдали от респираторных заболеваний и жжения глаз", – сказал Ахсан Риаз, представитель департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Пакистане на фоне загрязнения воздуха объявили локдаун.

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