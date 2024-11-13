Смог над провинцией Пакистана виден даже из космоса
По информации Sky News, на снимках NASA Worldview видно, что восток страны окутан токсичной дымкой, а смог также достиг северных районов Индии и Нью-Дели.
По данным IQAir, отслеживающей качество воздуха во всем мире, в Лахоре, столице пакистанского региона Пенджаб, где проживает 14 млн человек, индекс качества воздуха превысил 400. Любое показание выше 300 считается опасным, а значение от 0 до 50 считается нормальным.
Фото: NASA Worldview
IQAir также сообщил во вторник, что концентрация PM2.5 – микрочастиц, которые попадают в кровоток через легкие и могут вызывать рак – в Лахоре более чем в 50 раз превышает рекомендуемые нормы.
Ранее появилась информация, что загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц. Также в Пакистане на фоне загрязнения воздуха объявили локдаун.