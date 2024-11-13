Смог над провинцией Пакистана виден даже из космоса

Спутниковые снимки показывают смог над пакистанской провинцией Пенджабом. Уровень загрязнения настолько высокий, что его видно даже из космоса, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, на снимках NASA Worldview видно, что восток страны окутан токсичной дымкой, а смог также достиг северных районов Индии и Нью-Дели.

По данным IQAir, отслеживающей качество воздуха во всем мире, в Лахоре, столице пакистанского региона Пенджаб, где проживает 14 млн человек, индекс качества воздуха превысил 400. Любое показание выше 300 считается опасным, а значение от 0 до 50 считается нормальным.

Фото: NASA Worldview

IQAir также сообщил во вторник, что концентрация PM2.5 – микрочастиц, которые попадают в кровоток через легкие и могут вызывать рак – в Лахоре более чем в 50 раз превышает рекомендуемые нормы.

Ранее появилась информация, что загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц. Также в Пакистане на фоне загрязнения воздуха объявили локдаун.

