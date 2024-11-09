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В Пакистане на фоне загрязнения воздуха объявили локдаун

В Пакистане на фоне загрязнения воздуха объявили локдаун , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 06:48 Фото: pixabay
На этой неделе столицу провинции Лахор окутал густой дым. По версии швейцарской группы IQAir, ее признали самым загрязненным городом в мире, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, власти пакистанского Пенджаба с пятницы 8 ноября запретили вход во многие общественные места, включая парки и зоопарки. Школы города закрыты, а сотрудники многих предприятий переведены на удаленную работу.

Запрет на передвижение по столице введен до 17 ноября.

Многие районы Южной Азии страдают от сильного загрязнения, поскольку каждую зиму температура понижается, а холодный, тяжелый воздух задерживает пыль, выбросы и дым от сжигания отходов сельскохозяйственных культур для быстрой очистки полей.

Несмотря на это, Пенджаб обвинил в загрязнении воздуха соседнюю Индию, где качество кислорода также достигло опасного уровня.

Нарушителей локдауна штрафуют.

Ранее сообщалось, что антарктический ледник Туэйтс, прозванный "ледником Судного дня", начал таять быстрее и грозит катастрофическими наводнениями по всему миру.

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