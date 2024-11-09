В Пакистане на фоне загрязнения воздуха объявили локдаун
По информации NDTV, власти пакистанского Пенджаба с пятницы 8 ноября запретили вход во многие общественные места, включая парки и зоопарки. Школы города закрыты, а сотрудники многих предприятий переведены на удаленную работу.
Запрет на передвижение по столице введен до 17 ноября.
Многие районы Южной Азии страдают от сильного загрязнения, поскольку каждую зиму температура понижается, а холодный, тяжелый воздух задерживает пыль, выбросы и дым от сжигания отходов сельскохозяйственных культур для быстрой очистки полей.
Несмотря на это, Пенджаб обвинил в загрязнении воздуха соседнюю Индию, где качество кислорода также достигло опасного уровня.
Нарушителей локдауна штрафуют.
Ранее сообщалось, что антарктический ледник Туэйтс, прозванный "ледником Судного дня", начал
таять быстрее и грозит катастрофическими наводнениями по всему миру.