Огнеборцы СКО потушили пожар в частном доме
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 13 ноября 2024 года на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в частном секторе в селе Бескудук Есильского района СКО, сообщает Zakon.kz.
Незамедлительно направленные на место пожара спасатели обнаружили возгорание, охватившее большую площадь частного жилого дома, хозяйственной постройки, гаража и легкового автомобиля.
Пламя ликвидировали на площади 140 кв.м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
МЧС призывает строго соблюдать все правила пожарной безопасности в быту.
Ранее огнеборцы Актюбинской области потушили пожар в жилом доме.
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