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Огнеборцы СКО потушили пожар в частном доме

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 08:40 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 13 ноября 2024 года на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в частном секторе в селе Бескудук Есильского района СКО, сообщает Zakon.kz.

Незамедлительно направленные на место пожара спасатели обнаружили возгорание, охватившее большую площадь частного жилого дома, хозяйственной постройки, гаража и легкового автомобиля.

Пламя ликвидировали на площади 140 кв.м.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 08:40

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

МЧС призывает строго соблюдать все правила пожарной безопасности в быту.

Ранее огнеборцы Актюбинской области потушили пожар в жилом доме.

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