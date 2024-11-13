Огнеборцы Актюбинской области потушили пожар в жилом доме

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Под утро 13 ноября 2024 года в селе Үшқатты по ул. Айтеке би Актюбинской области в частном двухквартирном жилом доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

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