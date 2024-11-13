Огнеборцы Актюбинской области потушили пожар в жилом доме
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Под утро 13 ноября 2024 года в селе Үшқатты по ул. Айтеке би Актюбинской области в частном двухквартирном жилом доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 25 кв. м. Пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
Ранее спасатели Шымкента ликвидировали пожар в двухэтажном доме.
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