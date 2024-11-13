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Огнеборцы Актюбинской области потушили пожар в жилом доме

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 08:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Под утро 13 ноября 2024 года в селе Үшқатты по ул. Айтеке би Актюбинской области в частном двухквартирном жилом доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 25 кв. м. Пострадавших нет.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 08:01

Фото: пресс-служба МЧС РК

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

Ранее спасатели Шымкента ликвидировали пожар в двухэтажном доме.

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