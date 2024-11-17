Огнеборцы потушили пожар на крыше частного дома в Конаеве

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Ночью 17 ноября 2024 года в одном из частных жилых домов города Конаев по улице Комсомольская загорелась крыша дома, сообщает Zakon.kz.

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