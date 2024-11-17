Огнеборцы потушили пожар на крыше частного дома в Конаеве
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 17 ноября 2024 года в одном из частных жилых домов города Конаев по улице Комсомольская загорелась крыша дома, сообщает Zakon.kz.
Благодаря слаженным действиям спасателей, огонь остановили. Загорание ликвидировали на площади 240 кв.м..Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В случае возникновения чрезвычайной ситуации пожарные просят звонить на номер 112.
Ранее сообщалось, что два пожара произошли в Алматы.
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