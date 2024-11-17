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Огнеборцы потушили пожар на крыше частного дома в Конаеве

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 05:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 17 ноября 2024 года в одном из частных жилых домов города Конаев по улице Комсомольская загорелась крыша дома, сообщает Zakon.kz.

Благодаря слаженным действиям спасателей, огонь остановили. Загорание ликвидировали на площади 240 кв.м..Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 05:41

Фото: пресс-служба МЧС РК

В случае возникновения чрезвычайной ситуации пожарные просят звонить на номер 112.

Ранее сообщалось, что два пожара произошли в Алматы.

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