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В Пакистане свадебный кортеж с гостями упал в реку: есть погибшие

Пакистан, ДТП, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 21:14 Фото: pixabay
Трагедия произошла в районе Диамер в области Гилгит-Балтистанет. По информации местных полицейских служб, погибшими считаются 26 человек, сообщает Zakon.kz

На момент ДТП в автобусе находились 27 человек. На данный момент спасатели вытащили из реки 13 тел, в том числе невесту. С серьезными травмами она была доставлена в больницу Гилгита, однако позже скончалась, пишет газета Dawn.

"Остальные 12 пропавших без вести человек числятся погибшими, но их поиски продолжаются", – прокомментировали в полиции провинции.

Ранее сообщалось, что в результате теракта на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере 25 человек. По информации сепаратистской группировки, действовавшей в регионе, нападение было совершено ее представителями.

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