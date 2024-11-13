В Пакистане свадебный кортеж с гостями упал в реку: есть погибшие

Трагедия произошла в районе Диамер в области Гилгит-Балтистанет. По информации местных полицейских служб, погибшими считаются 26 человек, сообщает Zakon.kz

На момент ДТП в автобусе находились 27 человек. На данный момент спасатели вытащили из реки 13 тел, в том числе невесту. С серьезными травмами она была доставлена в больницу Гилгита, однако позже скончалась, пишет газета Dawn.

"Остальные 12 пропавших без вести человек числятся погибшими, но их поиски продолжаются", – прокомментировали в полиции провинции.

Ранее сообщалось, что в результате теракта на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере 25 человек. По информации сепаратистской группировки, действовавшей в регионе, нападение было совершено ее представителями.

