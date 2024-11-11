Токаев поздравил президента Польши

Сегодня, 11 ноября 2024 года, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Польши Анджею Дуде. Глава государства поздравил его с Днем независимости Республики, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме президент отметил поступательный характер развития казахстанско-польских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении на благо народов двух стран.

Также Касым-Жомарт Токаев пожелал лидеру Польши и всему польскому народу процветания и благополучия.

Ранее, 6 ноября, Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США.