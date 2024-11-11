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Токаев поздравил президента Польши

Токаев поздравил президента Польши, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 12:04 Фото: akorda.kz
Сегодня, 11 ноября 2024 года, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Польши Анджею Дуде. Глава государства поздравил его с Днем независимости Республики, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме президент отметил поступательный характер развития казахстанско-польских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении на благо народов двух стран.

Также Касым-Жомарт Токаев пожелал лидеру Польши и всему польскому народу процветания и благополучия.

Ранее, 6 ноября, Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США.

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