Врач назвал опасные заболевания, на которые может указывать онемение пальцев

Онемение пальцев рук может быть не просто временным дискомфортом, а признаком серьезных проблем со здоровьем. Врач рассказал, на какие симптомы стоит обратить внимание и когда необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, сообщает Zakon.kz.

Как объяснил "Ленте.ру" хирург Александр Умнов, одной из распространенных причин является синдром запястного канала, при котором сдавливается срединный нерв. Обычно немеют большой, указательный и средний пальцы, особенно ночью и утром. Без лечения возможны атрофия мышц кисти и стойкая потеря чувствительности. Онемение мизинца и безымянного пальца может свидетельствовать о сдавлении локтевого нерва.

Еще одна возможная причина – болезнь Рейно и нарушения кровообращения. В таких случаях пальцы белеют или синеют на холоде и при стрессе, а при согревании появляется боль.

"Промедление в таких случаях грозит трофическими нарушениями вплоть до некроза", – предупредил хирург.

Онемение также может быть связано с диабетической полинейропатией. При этом заболевании чувствительность постепенно снижается, из-за чего человек может не замечать ожогов и ран. В тяжелых случаях это приводит к незаживающим язвам и ампутации.

Кроме того, причиной могут стать грыжи и протрузии шейного отдела позвоночника, которые сдавливают нервные корешки. Онемение при этом нередко распространяется от шеи до пальцев и сопровождается болью и мышечной слабостью.

Наиболее опасным врач назвал внезапное онемение, особенно если оно сопровождается слабостью одной стороны тела, перекосом лица, нарушением речи или сильной головной болью. Такие симптомы могут указывать на инсульт или транзиторную ишемическую атаку и требуют немедленной медицинской помощи.

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