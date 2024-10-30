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Российской певице Анне Седоковой отказали в разводе с мужем

Певице Анне Седоковой отказали в разводе с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 08:42 Фото: Instagram/annasedokova
Очередная ссора Анны Седокова и Яниса Тиммы не закончилась перемирием. Певица устала от эмоциональных качелей и подала на развод. Правда, пока дело не продвигается: суд оставил заявление артистки без движения, сообщает Zakon.kz.

Суд отказал звездной паре в разводе по следующей причине:

"Выявлено несоответствие иска требованиям ГПК, если исправят недостатки в установленный судом срок, то иск будет принят", – пояснили в ведомстве.

В случае если Анна пренебрежет сроками, то заявление ей вернут.

К слову, несмотря на то, что и певица, и спортсмен тяжело переживают расставание, претензий друг к другу по поводу имущества у них нет.

Разговоры о грядущем разводе Анны начались после ее публичного заявления о расставании. После ее пока еще супруг Янис агрессивно высказался об их отношениях.

Ранее 74-летняя мама Миллы Йовович восхитила фанатов.

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