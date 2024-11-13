Марин Ле Пен грозит тюремный срок и запрет на избрание в органы власти

Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, ей грозит штраф в размере 300 тыс. евро и запрет занимать выборные должности на несколько лет.

Как уточняется, такое требование было выдвинуто в связи с обвинениями против Ле Пен и ее соратников в фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламент.

Между тем, глава фракции уже заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Ранее сообщалось, что финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ее подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году.