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Марин Ле Пен грозит тюремный срок и запрет на избрание в органы власти

прокуратура требует посадить Марин Ле Пен, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 01:15 Фото: Instagram/marine_lepen
Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, ей грозит штраф в размере 300 тыс. евро и запрет занимать выборные должности на несколько лет.

Как уточняется, такое требование было выдвинуто в связи с обвинениями против Ле Пен и ее соратников в фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламент.

Между тем, глава фракции уже заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Ранее сообщалось, что финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ее подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году.

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