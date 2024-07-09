Французская прокуратура начала расследование против Марин Ле Пен

Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, сообщает Zakon.kz.

Ее подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году, передает канал BFMTV.

"Решение было принято после доклада, опубликованного в апреле прошлого года Национальной комиссией по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). Во время каждых выборов кандидатам запрещается превышать лимит расходов, установленный законом", – говорится в материале.

Конкретная причина расследования против Ле Пен не указывается, однако уточняется, что речь идет о превышении лимитов расходов на кампанию во время президентских выборов 2022 года.

В 2023 году между комиссией и кандидатом от партии Ле Пен уже возникал спор о 300 тыс. евро, потраченных на аренду рекламного пространства на 12 автобусах в рамках агитационной кампании.

Ле Пен даже пыталась оспорить исключение этой суммы из числа возмещаемых расходов, обратившись в Конституционный совет.

Материал по теме Парламентские выборы во Франции: коалиция левых победила

9 июня 2024 года Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Тогда с призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, они набрали 32% голосов.

30 июня 2024 года французские избиратели по всему миру проголосовали в первом туре внеочередных парламентских выборов.

На выборах в Европарламент партия Макрона "Возрождение" заняла второе место с 15,4% – двойное отставание. На третьем месте – список депутатов от Социалистической партии и партии "Общественное место" с 13,9%.