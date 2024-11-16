Марин Ле Пен назвала грозящий ей приговор казнью и политической смертью

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что запрашиваемый для нее приговор по делу о найме равносилен политической смерти, сообщает Zakon.kz.

По информации издания 20minutes, политик отметила, что требование прокурора чрезмерно и несравнимо с другими подобными запрашиваемыми обвинениями.

"Мое политическое выживание, очевидно, будет зависеть от исполнения этого политического смертного приговора, с временной казнью или без", – сказала политик.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы. Кроме того, ей грозит штраф в размере 300 тыс. евро и запрет занимать выборные должности на несколько лет. Если такой приговор вступит в силу, то политик не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.