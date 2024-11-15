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Декоративные собаки превзошли служебных по размерам мозга – исследование

Декоративные собаки превзошли служебных по размерам мозга, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 06:40 Фото: pixabay
Исследователи из Франции и Швейцарии выяснили, что наибольший объем мозга относительно тела среди собак характерен для мелких пород, сообщает Zakon.kz.

При этом развитыми когнитивными функциями и лучшей обучаемостью отличаются служебные псы, имеющие самый маленький мозг по сравнению с телом среди своих сородичей.

Из научной литературы известно, что связь между размером мозга и уровнем интеллекта весьма условна. Например, немецкие ученые установили, что когнитивные способности лемуров, имеющих маленький мозг, почти не отличаются от таковых у человекообразных и других обезьян с крупным мозгом.

В другой работе отмечалось, что отношение величины мозга к размерам тела – это результат сложного баланса разных факторов жизни и долгой эволюционной истории вида, который напрямую не указывает на развитость животного.

Свой вклад в изучение этой темы недавно внесли сотрудники Института эволюционных наук при Университете Монпелье (Франция). Совместно с группой швейцарских исследователей они рассмотрели данные об относительных размерах мозга 1682 взрослых собак, принадлежащих к 172 породам, и проследили, как варьировались показатели с привязкой к функциональным и другим особенностям пород.

Оказалось, что такие собаки, как чихуахуа, померанский шпиц и йоркширский терьер, которых причисляют к комнатно-декоративным, обладают самым большим мозгом относительно тела.

Ранее ученые провели исследования лягушек, которые населяют чернобыльскую зону отчуждения и выяснили их уникальные особенности. Оказалось, они чрезвычайно устойчивы к радиации.

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