Об уникальных свойствах лягушек из Чернобыля рассказали ученые
Фото: pixabay
Ученые провели исследования лягушек, которые населяют чернобыльскую зону отчуждения и выяснили их уникальные особенности. Оказались они чрезвычайно устойчивы к радиации, сообщает Zakon.kz.
Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.
"Исследование не обнаружило никакого влияния уровней ионизирующего излучения, которым в настоящее время подвергаются самцы древесных лягушек, обитающие в Чернобыле, ни на их возраст, ни на маркер старения, длину теломер, ни на гормон стресса, кортикостерон", – говорится в публикации.
Исследование показало, что текущий уровень чернобыльской радиации недостаточно высок, чтобы вызвать у древесных лягушек хронические повреждения.
Ранее специалисты японской компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) впервые смогли извлечь фрагменты расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1". Теперь предстоит всесторонне изучить полученные материалы, оценив, в частности, уровень их радиоактивности.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript