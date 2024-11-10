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Об уникальных свойствах лягушек из Чернобыля рассказали ученые

лягушки, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 10:03 Фото: pixabay
Ученые провели исследования лягушек, которые населяют чернобыльскую зону отчуждения и выяснили их уникальные особенности. Оказались они чрезвычайно устойчивы к радиации, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

"Исследование не обнаружило никакого влияния уровней ионизирующего излучения, которым в настоящее время подвергаются самцы древесных лягушек, обитающие в Чернобыле, ни на их возраст, ни на маркер старения, длину теломер, ни на гормон стресса, кортикостерон", – говорится в публикации.

Исследование показало, что текущий уровень чернобыльской радиации недостаточно высок, чтобы вызвать у древесных лягушек хронические повреждения.

Ранее специалисты японской компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) впервые смогли извлечь фрагменты расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1". Теперь предстоит всесторонне изучить полученные материалы, оценив, в частности, уровень их радиоактивности.

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