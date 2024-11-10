Об уникальных свойствах лягушек из Чернобыля рассказали ученые

Фото: pixabay

Ученые провели исследования лягушек, которые населяют чернобыльскую зону отчуждения и выяснили их уникальные особенности. Оказались они чрезвычайно устойчивы к радиации, сообщает Zakon.kz.

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