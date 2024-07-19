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Трамп официально дал согласие бороться за пост президента США

США, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 08:08 Фото: Instagram/realdonaldtrump
19 июля в городе Милуоки проходит завершающий день национального съезда республиканцев, где Дональд Трамп объявит о согласии баллотироваться на пост президента США, сообщает Zakon.kz.

Главным событием мероприятия станет речь Дональда Трампа. Так, 45-й президент США официально станет кандидатом на должность 47-го президента Америки.

Своим согласием принять номинацию кандидата в президенты США от Республиканской партии он вызвал бурю оваций у однопартийцев.

Ранее мы сообщали, о чем договорились Мелания и Дональд Трамп в случае его победы на выборах.

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