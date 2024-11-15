В метро Берлина предложили запустить вагоны только для женщин

В Берлине партия зеленых предложила запустить в общественном транспорте вагоны только для женщин, сообщает Zakon.kz.

Это связано ростом сексуализированного насилия. Как передает The Berliner, представительница партии Антье Капек отметила, что в прошлом году в общественном транспорте произошло около 400 инцидентов.

"Особенно острая ситуация сложилась в метро и городских электричках", – отметила Капек.

В связи с этим партийцы предложили размещать вагоны либо сразу за кабиной машиниста, либо в конце состава. Таким образом они планируют повторить успешный опыт Токио. В партии также призвали оборудовать платформы будками экстренного вызова и усиленным видеонаблюдением.

После поступившего предложения зеленых, немецкое издание Bild провело голосование, в котором поучаствовали более 37,5 тыс. человек. Из них 57% высказались против идеи женских вагонов.

Недавно в аэропорту Лейпцига таможенная служба обнаружила в посылке с детскими грузовиками живых змей.