Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Индианки выступили против ношения бороды мужчинами

Индия, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 03:10 Фото: pixabay
19 октября женщины Индии вышли на митинг против ношения бороды мужчинами, сообщает Zakon.kz.

Как передает INDEPENDET, таким образом индианки хотят прекратить раздражение на коже, которое возникает при поцелуях c бородатыми мужчинами. В число митингующих вошли женщины из университета в Прадеше.

Индия, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 03:10

Фото: Х/RahulSeeker

Они маршировали по улицам с искусственными бородами, держа в руках плакаты "Нет чистого бритья – нет любви".

"Хотя бороды имеют в Индии культурные корни, они также связаны с таким заболеванием, как контактный дерматит", – говорится в публикации.

На видео видно, как зрители хихикали и снимали на телефоны протестующих женщин.

Тем временем в стране стартовал свадебный сезон. Благодаря традициям, эксперты из Индии надеются пополнить бюджет страны примерно на 70 млрд долларов.

Читайте также

Бразилия
Президент Бразилии упал в ванной и не полетел в Казань на саммит БРИКС
Аукцион
Автомобиль Михаэля Шумахера выставили на аукцион
Великобритания и Германия подпишут оборонный пакт для укрепления военного сотрудничества
Великобритания и Германия подпишут оборонный пакт для укрепления военного сотрудничества
Алия Абди
Индия 2024 год Традиции Акции протеста Протесты Студенты Болезни Культура Любовь Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Шоу
Гангстер-певица из Казахстана добралась до Андрея Малахова
штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: