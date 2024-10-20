Индианки выступили против ношения бороды мужчинами

19 октября женщины Индии вышли на митинг против ношения бороды мужчинами, сообщает Zakon.kz.

Как передает INDEPENDET, таким образом индианки хотят прекратить раздражение на коже, которое возникает при поцелуях c бородатыми мужчинами. В число митингующих вошли женщины из университета в Прадеше.

Фото: Х/RahulSeeker

Они маршировали по улицам с искусственными бородами, держа в руках плакаты "Нет чистого бритья – нет любви".

"Хотя бороды имеют в Индии культурные корни, они также связаны с таким заболеванием, как контактный дерматит", – говорится в публикации.

На видео видно, как зрители хихикали и снимали на телефоны протестующих женщин.

⏹️ అమ్మాయిల పోరాటం 👇



👉No Clean Shave No Love!



👉Beard Hatao Pyaar Bachao!



👉Beardless Boyfriend pic.twitter.com/W0oP9RmPnA — భారతదేశం 🇮🇳 🙏✊ O+ (@Himakarkonda3) October 19, 2024

Тем временем в стране стартовал свадебный сезон. Благодаря традициям, эксперты из Индии надеются пополнить бюджет страны примерно на 70 млрд долларов.