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Кровля рудной шахты в России обрушилась после подземного толчка

Шахта, шахтеры, Qarmet, Кармет, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, добыча угля , фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 09:58 Фото: Telegram/qarmet_news
Подземный толчок стал причиной обрушения горной массы с кровли на шахте "Таштагольская", расположенной в Кузбассе. Происшествие случилось 16 ноября 2024 года. Под завалами может находиться человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области рассказали, что энергетический класс толчка составил 5,4.

"16 ноября в утреннее время после произошедшего в горном отводе шахты "Таштагольская" зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки", – говорится в сообщении.

В устранении последствий обрушения принимают участие 25 горноспасателей и пять единиц техники.

Обрушение произошло на шахте "Таштагольская" компании "Евраз ЗСМК" в Таштагольском районе Кузбасса при производстве работ по добыче руды. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Ранее заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Сената рассказал о ходе следствия по факту гибели 46 горняков на шахте имени Костенко в Карагандинской области.

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