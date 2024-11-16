Кровля рудной шахты в России обрушилась после подземного толчка

Фото: Telegram/qarmet_news

Подземный толчок стал причиной обрушения горной массы с кровли на шахте "Таштагольская", расположенной в Кузбассе. Происшествие случилось 16 ноября 2024 года. Под завалами может находиться человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области рассказали, что энергетический класс толчка составил 5,4. "16 ноября в утреннее время после произошедшего в горном отводе шахты "Таштагольская" зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки", – говорится в сообщении. В устранении последствий обрушения принимают участие 25 горноспасателей и пять единиц техники. Обрушение произошло на шахте "Таштагольская" компании "Евраз ЗСМК" в Таштагольском районе Кузбасса при производстве работ по добыче руды. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Ранее заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Сената рассказал о ходе следствия по факту гибели 46 горняков на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Читайте также Марка Цукерберга могут заставить продать WhatsApp и Instagram В Иране начнут лечить женщин-противниц хиджаба В Колумбии запретили детские браки

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