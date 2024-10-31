Гибель 46 горняков на шахте им Костенко: в Генпрокуратуре рассказали о ходе следствия

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Сената 31 октября 2024 года рассказал о ходе следствия по факту гибели 46 горняков на шахте имени Костенко, сообщает Zakon.kz.

Спикер назвал гибель шахтеров большой трагедией.

"46 горняков погибли. 10 человек сейчас, если не ошибаюсь, находятся под следствием", – добавил он.

Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли.



Досудебное расследование по факту гибели 46 горняков осуществляется специальными прокурорами Генеральной прокуратуры с участием сотрудников МВД, АПК, АФМ и МЧС.

Установлено, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.