Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гибель 46 горняков на шахте им Костенко: в Генпрокуратуре рассказали о ходе следствия

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:17 Фото: rawpixel
Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Сената 31 октября 2024 года рассказал о ходе следствия по факту гибели 46 горняков на шахте имени Костенко, сообщает Zakon.kz.

Спикер назвал гибель шахтеров большой трагедией.

"46 горняков погибли. 10 человек сейчас, если не ошибаюсь, находятся под следствием", – добавил он.

Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли.

Досудебное расследование по факту гибели 46 горняков осуществляется специальными прокурорами Генеральной прокуратуры с участием сотрудников МВД, АПК, АФМ и МЧС.

Установлено, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.

Читайте также

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Как можно распознать лже-судоисполнителя в Казахстане
Цифровые технологии
Сколько средств сэкономил казахстанцам цифровой судебный исполнитель
Люди, общество, население, дети, родители, ребенок, лето
Сколько казахстанцев привлекли к ответственности за неуплату алиментов
Мадина Мамырханова
Генеральная прокуратура РК Казахстан ЧП на шахте Костенко 2024 год Шахтеры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: