Илон Маск заявил о планах найти и уничтожить тех, кто подозревает его в связях с Россией

Сенаторы-демократы Джинн Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) и Джека Рида (от штата Род-Айленд) попросили федеральные власти США провести расследование в связи с утверждениями о контактах Маска с Москвой. На что предприниматель отреагировал очень резко.

I’m going to find out who’s making these accusations and nuke them

Отметим, что сенаторы задались вопросом, не следует ли лишить компанию Маска SpaceX прав на получение государственных контрактов.

They’re just the puppets. Who actually wrote this and made those knuckleheads sign it?