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Мир

К "политической смерти" приговорили главного соперника Макрона на выборах президента Франции

Лидер политической партии Национальное объединение Марин Ле Пен, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 16:53 Фото: duma.gov.ru
31 марта 2025 года в Париже суд приговорил лидера политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года и запрету участвовать в выборах президента Франции в 2027 году, сообщает Zakon.kz.

Марин Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента. Политик приговором суда лишена свободы на четыре года, два из них условно, а два могут быть смягчены.

"Также она не сможет избираться в органы государственной власти на срок в пять лет", – сообщила судья Бенедикт де Пертюи.

Марин Ле Пен не отправится в тюрьму и будет отбывать срок с электронным браслетом дома. Также ее обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро, пишет РИА Новости.

Кроме того, обвинительный приговор вынесли еще восьми депутатам от партии "Национальное объединение", а 12 – признали виновными в сокрытии информации. Их приговорили к невозможности избираться в органы власти.

Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. Она покинула зал суда, не дожидаясь окончания чтения вердикта.

По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за Ле Пен были готовы проголосовать 37% респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов.

Ле Пен трижды баллотировалась на пост президента. В 2012-м она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 годах она выходила во второй тур, но оба раза уступила Эммануэлю Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов.

Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Политиков обвиняли в том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".

Суд постановил, что 12 человек фиктивно работали в Европарламенте в течение 11 лет. Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 млн евро. Таким образом, члены партии, включая Ле Пен, не добивались личного обогащения, но это привело к обогащению партии, считает суд.

Ле Пен также признали виновной в создании системы, "целью которой стало упрощение фиктивного найма с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья отметила, что евродепутат "несет личную ответственность" за действия ассистентов и оплату их работы.

На днях в Париже завершилось рассмотрение громкого дела Жерара Депардье, которого обвинили в домогательствах. Прокуратура запросила для него условный срок и штраф более 10,5 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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