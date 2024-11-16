Политики Нью-Йорка призывают Вупи Голдберг извиниться за политическое высказывание

Политики Нью-Йорка призывают Вупи Голдберг извиниться за то, что она публично предположила, что местная пекарня отказалась приготовить ей партию десертов на день рождения из-за ее политических убеждений, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, президент округа Статен-Айленд Вито Фосселла заявил, что актриса и комик "очернила и опорочила" пекарню, "придумав всякую всячину в соответствии со своими потребностями".

Республиканец заявил, что старый котел пекарни, которому уже несколько десятилетий, вышел из строя и его необходимо было заменить, поэтому магазин не хотел брать на себя обязательства по размещению крупного заказа актрисы, который не мог выполнить.

"Это не потому, что я женщина, но, возможно, им не понравились мои политические взгляды", – предположила Голдберг.

Позже владелица пекарни подтвердила, что Голдберг упомянула в эфире именно ее пекарню и ее необычные на сладости. Она в очередной раз пояснила, что дело было не в политике, а в проблемах с оборудованием.

Актриса, родом из Нью-Йорка, тем не менее, повторила свои слова в Instagram.

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