Кэмерон Диас завершила 11-летний перерыв в кино

Голливудская дива прервала затишье в кинематографе и снялась в шпионской комедии "Снова в деле", сообщает Zakon.kz.

Сюжет комедии рассказывает о бывших агентах ЦРУ, которые отказались от шпионской жизни, чтобы завести семью. Однако они снова оказываются в бою, когда их прикрытие раскрывается.

Компанию Диас составил Джейми Фокс. Премьера состоится 17 января на Netflix.

Недавно вышел трейлер документального фильма о том, как спецслужбы следят за людьми через их смартфоны с помощью программного обеспечения, разработанного израильской фирмой киберразведки.