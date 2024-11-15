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Кэмерон Диас завершила 11-летний перерыв в кино

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 02:12 Фото: Instagram/netflixfilm
Голливудская дива прервала затишье в кинематографе и снялась в шпионской комедии "Снова в деле", сообщает Zakon.kz.

Сюжет комедии рассказывает о бывших агентах ЦРУ, которые отказались от шпионской жизни, чтобы завести семью. Однако они снова оказываются в бою, когда их прикрытие раскрывается.

Компанию Диас составил Джейми Фокс. Премьера состоится 17 января на Netflix.

Недавно вышел трейлер документального фильма о том, как спецслужбы следят за людьми через их смартфоны с помощью программного обеспечения, разработанного израильской фирмой киберразведки.

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