Кэмерон Диас завершила 11-летний перерыв в кино
Фото: Instagram/netflixfilm
Голливудская дива прервала затишье в кинематографе и снялась в шпионской комедии "Снова в деле", сообщает Zakon.kz.
Сюжет комедии рассказывает о бывших агентах ЦРУ, которые отказались от шпионской жизни, чтобы завести семью. Однако они снова оказываются в бою, когда их прикрытие раскрывается.
Компанию Диас составил Джейми Фокс. Премьера состоится 17 января на Netflix.
Недавно вышел трейлер документального фильма о том, как спецслужбы следят за людьми через их смартфоны с помощью программного обеспечения, разработанного израильской фирмой киберразведки.
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