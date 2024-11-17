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В Дубае началось строительство первого порта для аэротакси

В Дубае началось строительство первого порта для аэротакси, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 05:34 Фото: Аэротакси Joby Aviation / © Joby Aviation
В Международном аэропорту Дубая (ОАЭ) началось возведение первого из четырех портов для аэротакси Joby Aviation, которые поднимутся в небо в конце 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Калифорнийская компания Joby Aviation – разработчик электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) – планирует осуществлять быстрое передвижение между основными районами Дубая, включая Пальму-Джумейра и Дубай-Марину.

В Дубае началось строительство первого порта для аэротакси, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 05:34

Фото: Аэротакси Joby Aviation / Joby Aviation

Одно аэротакси Joby сможет перевозить до четырех пассажиров на скорости до 320 км в час.

Ранее сообщалось, что самый большой скелет динозавра продали на аукционе во Франции за рекордную сумму.

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