В Дубае началось строительство первого порта для аэротакси

Фото: Аэротакси Joby Aviation / © Joby Aviation

В Международном аэропорту Дубая (ОАЭ) началось возведение первого из четырех портов для аэротакси Joby Aviation, которые поднимутся в небо в конце 2025 года, сообщает Zakon.kz.

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