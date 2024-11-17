В Дубае началось строительство первого порта для аэротакси
Фото: Аэротакси Joby Aviation / © Joby Aviation
В Международном аэропорту Дубая (ОАЭ) началось возведение первого из четырех портов для аэротакси Joby Aviation, которые поднимутся в небо в конце 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Калифорнийская компания Joby Aviation – разработчик электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) – планирует осуществлять быстрое передвижение между основными районами Дубая, включая Пальму-Джумейра и Дубай-Марину.
Фото: Аэротакси Joby Aviation / Joby Aviation
Одно аэротакси Joby сможет перевозить до четырех пассажиров на скорости до 320 км в час.
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