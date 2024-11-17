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Ученые нашли мумию котенка саблезубого тигра в российской тундре

Ученые нашли мумию котенка саблезубого тигра в российской тундре, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 07:35 Фото: Corey Ford/stocktrek
Ученые обнаружили нетронутую окаменелость мумифицированного котенка саблезубого тигра, который пролежал в замороженном состоянии в российской тундре около 37 тысяч лет. Его вид вымер около 12 тысяч лет назад, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports в говорится, что в 2020 году в Республике Саха, расположенной на Дальнем Востоке России, вдоль реки Бадяриха, была обнаружена закованная в глыбу льда туша крупного детеныша возрастом около трех недель. Останки содержат голову и переднюю часть тела, сохранившуюся до края груди.

Ученые нашли мумию котенка саблезубого тигра в российской тундре, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 07:35

Фото: Nature

Голова мумии сохранилась особенно хорошо, а передние конечности мумии сохранились почти полностью. Подушечки лап и когти котенка сохранились на подошвенной поверхности передней лапы, а все когти — острые и сильно изогнутые – сохранились на пальцах.

Исследователи не выяснили как именно умер детеныш, так как он был хорошо приспособлен к жизни в холодном климате.

Ученые нашли мумию котенка саблезубого тигра в российской тундре, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 07:35

Фото: Nature

По словам исследователей, находки замороженных мумифицированных останков млекопитающих периода позднего плейстоцена "очень редки".

Homotherium Fabrini, также известные как саблезубые кошки или "тигры", характеризуются огромными, смертельно острыми клыками, которые, по мнению палеонтологов, использовались для того, чтобы хватать и удерживать добычу или наносить смертельные разрывающие раны в живот или горло жертвы.

Физические отличия вымершего вида включали необычную форму морды – с большим ротовым отверстием и маленьким ухом, и "очень массивную" шейную область, удлиненные передние конечности и темный цвет шерсти. Тело мумии покрыто "коротким, густым, мягким, темно-коричневым мехом" с длиной волос около 20-30 миллиметров.

Ведущие мировые эксперты утверждают, что осьминоги имеют все шансы стать доминирующей силой на Земле, если человечество вымрет, например, из-за войн или изменения климата.

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