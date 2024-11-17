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На востоке Конго экстремисты похищают людей

На востоке Конго экстремисты похищают людей , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 07:57 Фото: pixabay
По меньшей мере 13 человек убиты и еще больше похищены на востоке Конго, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, местные власти на востоке Конго заявляют, что минимум 13 человек убиты, а еще больше похищены экстремистскими повстанцами, связанными с группировкой "Исламское государство".

Среди погибших были женщины. Их дома были сожжены и разграблены.

Восточное Конго десятилетиями борется с вооруженным насилием, поскольку более 120 группировок борются за власть, землю и ценные минеральные ресурсы, в то время как другие пытаются защитить свои общины. Некоторые вооруженные группировки обвиняются в массовых убийствах.

В последние годы их атаки усилились и распространились на Гому, главный город восточного Конго, а также на соседнюю провинцию Итури.

Ранее стало известно, что банды на Гаити вынуждают местных жителей массово покидать свои дома.

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Конго 2024 год Экстремизм Похищение Убийство
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